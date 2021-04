Ligue 1 : Ignatius Ganago tire Lens vers le haut

Ignatius Ganago is back. Eloigné des stades depuis le 31 janvier dernier, l’attaquant international camerounais a repris la compétition il y a une semaine. Et il n’a fallu que sept jours au jeune Lion Indomptable pour se remettre à marquer. Titulaire ce dimanche lors de la réception de Nîmes pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, le joueur formé à l’Ecole des Brasseries du Cameroun a inscrit son sixième but de la saison en championnat.

Le Camerounais a ouvert le score pour les siens à la 17e minute (1-0). Puis réduits à dix après l’expulsion de Sylla à la 24e minute, les Sang et Or ont été rejoints au score sur un penalty de Ferhat (52e). Mais Haïdara, d’une reprise acrobatique sur corner (76e), a offert la victoire aux hommes de Franck Haise. Ganago et le RC Lens (56 points) repassent devant l’Olympique de Marseille, avec un point d’avance.