Ligue 1 : Ignatius Ganago, la traversée du désert continue

Visiblement, Ignatius Ganago n’a pas fait bonne impression il y a cinq jours, lors de la réception du SCO Angers (2-2) de Stéphane Bahoken. Titulaire à cette occasion, l’attaquant camerounais a disputé 77 minutes et n’est pas parvenu à s’illustrer même à travers une passe décisive. Mercredi, le jeune joueur de 22 ans était donc sur le banc de touche du RCL qui se déplaçait à Clermont dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Un voyage qui s’est soldé par un troisième match sans victoire pour le club lensois qui obtient le nul (2-2).

Avec un Ignatius Ganago remplaçant au coup d’envoi, les visiteurs ont pourtant mené deux fois au score, avec un but contre son camp de Gastien (12e) et une réalisation de Fofana (47e). Mais les Clermontois ont répondu à chaque fois par l’intermédiaire de Magnin (41e) et Bayo (65e). L’entrée en jeu de Ganago (70e) n’a rien changé à la physionomie de la rencontre. Un autre match moyen pour l’attaquant camerounais qui n’a plus marqué en championnat depuis le 24 octobre dernier. Son club reste à la 5e place du classement mais voient Monaco et Strasbourg se rapprocher.