Ligue 1 : Ignatius Ganago décisif contre Paris

Ça saute à l’œil que le prodige camerounais de Lens avait hâte de revenir dans les stades. Buteur lors de la réception de Nîmes il y a une semaine (2-1) à l’occasion de son retour après une longue blessure, Ignatius Ganago a encore fait trembler les filets ce soir en Ligue 1. En déplacement au Parc des Princes pour le compte de la 35e journée, le joueur de 22 ans ne s’est pas laissé impressionner par l’armada parisienne.

Même mené 2-0, l’ancien pensionnaire de l’OGC Nice a gardé le rythme malgré la robustesse des défenseurs adversaires. Sur sa première occasion, il trouve le chemin des filets et inscrit son septième but de la saison en championnat. Comme à la phase aller, Ganago est encore décisif face au PSG. Malheureusement, ce but d’une volée à bout portant n’a pas permis à Lens d’inverser la tendance. Les visiteurs s’inclinent 2-1 et gardent la 5e place au classement devant l’Olympique de Marseille.