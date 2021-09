Ligue 1 : Gerzino Nyamsi décisif, Strasbourg sur un nuage

Dans une superbe ambiance à la Meinau, Strasbourg réalisait la meilleure entame avec un penalty obtenu par Liénard, fauché dans la surface par Oukidja ! Sans trembler, Ajorque transformait sa tentative d’un tir placé à droite (1-0, 5e). Malgré la domination, les Alsaciens restaient tranchants et Diallo faisait le break sur une balle de Gerzino Nyamsi (2 matchs en Ligue 1 cette saison).

Metz tentait de se révolter à l’approche de la pause, mais la sanction était immédiate avec un service lobé d’Ajorque pour Diallo, qui assommait son ex-club d’un tir placé (3-0, 40e). Les Messins ne se sont plus relevés après ça. « On est très contents ce soir ! On a fait une bonne prestation. Le public nous a portés tout ce match, je suis content que l’on puisse leur apporter cette récompense », s’est réjoui le Camerounais gerzino Nyamis en fin de match.