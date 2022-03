Ligue 1 : Ganago titulaire, Billong cire le banc

Pas de duel de Cameroun samedi au stade Bollaert-Delelis. Ignatius Ganago, aligné d’entrée, n’était plus apparu dans un onze au coup d’envoi depuis novembre 2021 avec les Sang et Or. Mais son compatriote et défenseur de Clermont Jean-Claude Billong, lui, a été consigné sur le banc de touche. Du coup, les fans camerounais des deux clubs n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous dent. Si le RC Lens s’est imposé (3-1) à l’occasion de ce match qui comptait pour la 29e journée de Ligue 1, Ganago lui, a montré pourquoi il se trouvait derrière le Kalimuendo dans la hiérarchie des attaquants du club.

Pas assez disponible ou pas assez trouvé, le joueur de 23 ans n’a eu qu’une seule véritable occasion pour se mettre en valeur après la pause, mais il n’a pas réussi à conclure après un superbe dribble. Il est remplacé à la 65e minute. Suffisant pour le morale et les jambes, avant le stage qui débute ce dimanche avec l’équipe nationale du Cameroun, en vue des barrages du Mondial 2022.