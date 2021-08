Ligue 1 : et de deux pour Ignatius Ganago !

Trois matchs, deux buts. Ignatius Ganago est en forme en ce début de saison en Ligue 1. Buteur à l’occasion de la deuxième journée il y a une semaine face à l’AS Saint-Etienne d’Harold Moukoudi et Yvan Neyou, la pépite du RC Lens a encore percé les filets ce samedi. En déplacement à Monaco pour le compte de la troisième journée, l’attaquant international camerounais a ouvert le score et contribué à la victoire de son équipe (0-2).

Ça se voyait dès le début de la rencontre que le jeune Lion indomptable avait à cœur de faire mal aux Monégasques. Ignatius Ganago enchaîne les tentatives ; ses centres lobés sont contrés par la défense (5e, 15e) et sa première frappe passe près des filets (18e). Le joueur formé à l’Ecole des Brasseries du Cameroun a plus de réussite à la 56e minute. Dans une action personnelle, il se démarque dans la surface adverse, et place calmement la balle dans le but (56e, 0-1). Avant d’être remplacé (65e).