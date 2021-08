Ligue 1 : décisif, Toko Ekambi nourrit des regrets

L’attaquant international camerounais a été passeur sur le but de l’égalisation lyonnaise. Et n’a pas caché sa déception, au sortir de la rencontre. « On a perdu deux points, à domicile et contre une équipe à notre portée. On n’a pas fait une bonne première période. Heureusement, les entrants en seconde période ont changé le cours du match. Et malheureusement, on n’a pas pu mettre ce deuxième but », a lâché Karl Toko Ekambi en conférence de presse.

« (...) On a peut-être eu un peu de pression, avec une équipe jeune et un nouveau coach, mais je ne pense pas que ce soit dû à l’organisation brestoise, c’est davantage notre faute à nous », a regretté l’attaquant camerounais de 28 ans.