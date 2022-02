Ligue 1 : Castelletto et Nantes écrasent le PSG

C’est un match qui va rester longtemps dans les souvenirs du public et des joueurs du FC Nantes. Surtout chez un Jean-Charles Castelletto qui aura connu une soirée en demi-teinte. Face au Paris Saint-Germain en effet, le Lion indomptable a fait preuve d’une agressivité positive. Le défenseur central camerounais du FC Nantes a souvent bousculé Neymar. Et pour autant, il a aussi été parfois à la limite dans ses interventions et a été souvent pris dans son dos sur certaines grosses occasions des Parisiens. Malgré une intense générosité, il a eu des failles avec une responsabilité claire sur le but de Neymar. L’unique but des Parisiens qui ont connu une soirée cauchemardesque au stade de la Beaujoire.

Portés par un Alban Lafont incroyable dans sa cage, les Canaris ont dégoûté les Parisiens, après le succès acquis contre le Real Madrid (1-0) en Ligue des Champions mardi, au cœur d’une partie avec un scénario très animé. Jean-Charles Castelletto et ses coéquipiers ont réussi à mener 3-0 avant la pause, après des buts signés Kolo Muani (4e), Merlin (15e) et Bias (45e+5e). Tandis que leur gardien, Lafont, repoussait un penalty de Neymar (59e). Au classement, le PSG reste bien évidemment leader, alors que Nantes grimpe provisoirement au 5e rang.