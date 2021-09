Ligue 1 : Bahoken et Ganago au régime sec

Pas dans l’équipe à Bordeaux (2-3), remplaçant face à Lille (1-0), titulaire (74 minutes jouées) lors de la réception Strasbourg (0-1), Ignatius Ganago est retourné sur le banc de touche dimanche. En déplacement à Marseille, dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1, l’attaquant camerounais a regardé ses coéquipiers livrer un match maîtrisé (2-3) au Vélodrome.

L’attaquant de 22 ans est sur une mauvaise pente. Le Lion indomptable n’a été aligné que 5 fois en Ligue 1. Et depuis qu’il a inscrit son deuxième but de la saison le 21 août à Monaco (0-2), Ignatius Ganago n’y arrive plus. Le numéro 9 lensois est un peu à l’image de son compatriote du SCO Angers. Stéphane Bahoken a perdu sa place de titulaire incontesté chez les Angevins. Sans doute en raison de sa volonté de quitter le club lors du précédent mercato ?

Auteur d’un but en Ligue 1 depuis la première journée le 8 août dernier, les performances de l’attaquant camerounais n’améliorent pas sa situation en tout cas. En déplacement à Troyes (1-1) dimanche, il a passé 25 minutes sur le terrain, et s’en est tiré avec une note en-dessous de la moyenne. Une fois de plus…