Ligue 1 : Bahoken et Angers enfoncent Dijon

L’attente fut longue. Très longue même. Incapable de gagner en championnat depuis son succès à l’arrachée à Metz (0-1) le 3 mars dernier, le SCO Angers a enfin mis un terme à sa série de 7 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Il a fallu que Stéphane Bahoken et ses coéquipiers tombent sur la lanterne rouge du championnat, pour sortir la tête de l’eau. Plus forts sur le papier et sur le terrain, l’attaquant camerounais et ses partenaires ont écrasé Dijon 3-0 ce dimanche, à l’occasion de la 36e journée.

Le spectacle démarre à la 7e minute, lorsque Stéphane Bahoken s’illustre en passeur décisif pour Fulgini (1-0, 7e). Le Lion Indomptable à nouveau les griffes dès l’entame de la seconde période, mais ce qui aurait pu être son septième but de la saison, après verdict de la VAR, est refusé pour cause d’hors-jeu (48e). Heureusement pour le SCO, Allagbe marquait ensuite contre son camp (2-0, 50e). Avant que Diony ne scelle le score (3-0, 89e). Angers est 12e au classement, et assuré du maintien.