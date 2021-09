Ligue 1 : ASSE – Bordeaux, la boulette d’Harold Moukoudi

Harold Moukoudi ne peut s’en prendre qu’à lui-même. En petite forme depuis le début de la saison en Ligue 1, le défenseur international camerounais est encore passé à côté d’un autre match. Titulaire pour la réception de Jean Onana et Brdeaux samedi à l’occasion de la sixième journée du championnat de France, le colosse des Verts a semblé jouer pour l’équipe adverse. Si les visiteurs s’imposent 1-2, c’est en effet en partie grâce à une boulette du défenseur passé Le Havre.

Le joueur de 23 ans assume sa contreperformance. « Je ne me cache pas, je prends mes responsabilités. Si je ne fais pas cette erreur, le match ne tourne peut-être pas. Le groupe n’est pas abattu, ces conditions nous donnent envie d’être revanchards pour la suite. L’ASSE n’est pas à la place où il doit être. On est conscient de ça. On a l’intention d’aller faire un gros match à Monaco, je pense qu’on a déjà prouvé qu’on peut se sublimer dans les matchs où personne ne nous attend », a-t-il déclaré au terme de la rencontre.

Au milieu de terrain, son coéquipier Yvan Neyou a répondu présent. Proche de marquer sur une grosse reprise de volée en première période, il a été tenace dans les duels. En face, Jean Onana a parfaitement débuté son match avec une ouverture lumineuse pour Adli sur l’ouverture du score. Il a par la suite été beaucoup plus en difficulté sur le plan technique et a commis des fautes évitables.