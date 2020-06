Liga : un match nul vierge pour Allan Nyom et Getafe

Le club de Getafe, qui avait connu une première partie de saison très réussi avant la suspension de la Liga pour cause de la pandémie du Corona Virus, ne sait plus comment faire redémarrer la machine. Ayant perdu le dernier match, la visite dans leurs installations de Espanyol lui donnait un espoir de renouer avec le succès. Et le sort lui sera favorable puisque dès la 16e minute, le défenseur central adverse, Espinosa, se fait éjecter de la rencontre. Mais Espanyol va fermer le jeu et rendre la tâche difficile aux locaux.