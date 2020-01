Les Lions en Club : Que fut l’année 2019 pour Onana et Ajax Amsterdam ?

Rétrospective 2019

Fait marquant :

« La victoire 4-1 contre le Real Madrid. Incroyable. Un match incroyable. A domicile, nous avions perdu sur le score de 2-1. Tout le monde pensait que nous n’avions aucune chance. Et puis la grandeur de ce stade, le Santiago Bernabéu, qui bouillonne, avec 80 000 personnes dans ses hautes tribunes escarpées. C’était une soirée magique. »

Point triste :

« La défaite 3-2 en demi-finale contre Tottenham Hotspur. Surtout la façon dont nous avons perdu. »

Personnalité de l’année :

« Mon fils, André junior. Il a presque deux ans et me ressemble. Il n’est calme que lorsqu’il dort. Il est sur tout, je dois le corriger tout le temps. Mais ça ne vous surprend pas, n’est-ce pas ? J’ai aussi beaucoup d’énergie. »

Meilleur souvenir ?

« La victoire 2-1 sur la Juventus. Gagner contre le Real Madrid n’aurait été ni une chance ni une coïncidence, et on a eu cette confirmation contre la Juventus. »

Qu’espérez-vous ne pas revoir en 2020 ?

« La défaite. Au début de 2019 et à la toute fin, nous avons perdu trop de fois. On a pris beaucoup de buts contre aussi. Grâce à toute l’expérience que nous avons acquise, je suis maintenant l’un des joueurs importants de l’équipe. Je dois aider les gars moins expérimentés et les nouveaux joueurs. Je dois trouver cet équilibre : entre rester calme et collégial et réagir avec force et précision ».