Le parcours européen se poursuit pour Karl Toko Ekambi et Lyon

On savait que nous avions un pied en quarts mais il fallait mettre le deuxième avec enthousiasme. Je pense qu’on a pris conscience de ne pas refaire les mêmes erreurs que contre Rennes. On espère que cette bonne forme en Europe va continuer."

Après sa victoire 1-0 en terres portugaises, l’OL a ouvert le score à domicile lors du match retour mais s’est fait reprendre par un Porto résilient. Sereins, ils ont su aller chercher la victoire à l’issue d’une soirée globalement réussie.

Alors qu’ils avaient su prendre un avantage d’un but à Porto lors du match aller, les Lyonnais devaient désormais assurer sa qualification face à de Portugais revanchards. Et après un début de match intéressant de l’OL, les pensionnaires d’un Groupama Stadium très bruyant ce soir parviennent à ouvrir le score peu avant le quart d’heure de jeu. Lancé magnifiquement par Léo Dubois, Moussa Dembélé s’en va finir grâce à une belle frappe du droit. Un départ sur les chapeaux de roues sur lequel les Gones capitalisent pour aller chercher un second but qui les mettrait définitivement à l’abri. Pourtant, sur un contre anodin, leurs adversaires vont revenir dans la partie grâce à une reprise de volée sublime signée Pepê. Un léger coup dur qui n’altère en rien la motivation des hommes de Peter Bosz, qui gardent une maîtrise parfaite du ballon tout du long de ce premier acte.

Au retour des vestiaires, l’OL et Porto se livrent à un round d’observation assez long. Aucune des deux formations ne veut prendre le jeu à son compte et a lieu un quart d’heure assez stérile. Pourtant, malgré la légère hausse d’intensité portugaise, les hommes de Peter Bosz gardent un contrôle tranquille du cuir et ne semblent pas inquiétés. Les maigres mais dangereuses tentatives des visiteurs sont vaines et le dernier quart d’heure est clairement à mettre à l’avantage des coéquipiers d’un Lucas Paqueta inspiré en seconde mi-temps. Malgré les quatre dernières de temps additionnel, l’OL tient le bon bout et obtient son ticket pour les quarts de finale d’Europa League au bout d’une soirée parfaite au Groupama Stadium.