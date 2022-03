LDC : Matip sur ses jambes, Liverpool en quarts

Joël Matip a vaincu la maladie. Près d’une semaine après avoir être entré à l’infirmerie, le défenseur camerounais a retrouvé la pelouse d’Anfield mardi, lors de la réception de l’Inter Milan, dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Devant plus de 51 000 spectateurs, les Reds et Matip ont été battus 0-1. Mais c’est sans conséquence puisqu’ils avaient remporté la manche aller 0-2 en Italie. Du coup, c’est Liverpool qui va en quarts de finale. Et pour le club, c’était ça, le plus important.

« L’art du football consiste à perdre les bons matchs. Je déteste toujours ça, mais s’il y avait un match que nous aurions pu perdre et que nous pouvions nous permettre de perdre, c’était ce soir (hier) car l’objectif principal, évidemment, de cette compétition est de passer. Ce n’est pas que je suis aux anges. Je suis vraiment heureux que nous soyons passés car quand nous avons vu le tirage au sort, nous nous sommes dit que ce serait difficile. Nous sommes qualifiés et je pense que nous l’avons mérité sur les deux matchs », a réagi en conférence l‘entraîneur des Reds, Jürgen Klopp.