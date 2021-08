LDC : Matip et Liverpool dans le groupe de la mort

Joël Matip et les Reds vont évoluer dans le groupe B de la Ligue des champions cette saison. Le défenseur camerounais et ses coéquipiers ont rendez-vous avec l’Atlético de Madrid, Porto et les Italiens de l’AC Milan. Trois adversaires de haute facture qui promettent de ne pas faire de cadeau au vainqueur de l’édition 2018-2019. Même si l’entraîneur des Reds a pris la nouvelle avec légèreté.

« J’ai rigolé, pour être honnête, et assez fort, parce que de toute évidence c’est un groupe relevé. C’est la Ligue des champions et c’est comme ça, il faut jouer contre les meilleurs équipes d’Europe, et il est évident que certaines sont dans notre groupe », a révélé Jürgen Klopp au site du club anglais. Impatient malgré tout d’en découdre, le technicien allemand n’a pas oublié de rappeler qu’il y avait d’ailleurs un « compte à régler » avec l’Atlético. Le champion d’Espagne ayant sorti Liverpool en huitièmes de finale lors de l’édition 2019-2020 (0-1, 2-3, a.p.).