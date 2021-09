LDC Asie : Vincent Aboubacar nommé pour le plus beau but des 8es

Au total, ce sont 15 buts qui ont été marqués lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique disputés du 13 au 15 septembre dernier. Et parmi ces 15 réalisations, la Confédération asiatique de football en a sélectionnées cinq pour le prix du plus beau but de cette phase. Et devinez quoi…. le bijou de Vincent Aboubakar en fait partie.

L’attaquant international camerounais a en effet été le héros de son club, Al Nassr mercredi dernier. C’est le capitaine des Lions indomptables qui a ouvert la porte des quarts de finale de la competition aux siens, en inscrivant le but de la victoire contre Tractor FC (1-0). Non seulement ce but a été précieux pour le club arabe, mais il pourrait aussi valoir au joueur de 29 ans son premier trophée individuel de la saison.