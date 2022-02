L1 : Ambroise Oyongo grignote du temps de jeu

Depuis son retour de blessure, Ambroise Oyongo n’a toujours pas repris une place de titulaire au sein de l’effectif héraultais. Par moment, le latéral international camerounais a l’occasion de grignoter du temps de jeu. Comme ce samedi, lors de la réception de Lille, en match comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Le Lion indomptable est rentré en jeu à la 86e minute, juste assez pour mettre une porte dans le couloir gauche d’une équipe de Montpellier menée 0-1 depuis la 77e.

Très actifs au pressing, Ambroise Oyongo et ses coéquipiers espéraient bénéficier d’un penalty mais Mme. Frappart, après consultation de la VAR, se déjugeait finalement de manière assez logique. Un match frustrant pour les locaux, désormais 9es du classement et doublés par leur bourreau du soir (8es).