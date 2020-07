L’international camerounais Oumar Gonzalez, toujours convoité par Nottinghan Forest en Angleterre

Il a 22 ans, est défenseur central et est sous contrat avec le club de Ligue 2 Chambly en France. En 23 apparitions en deuxième division française cette saison, il a inscrit un but dans cette campagne qui s’est terminée prématurément en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Né au Cameroun, il est arrivé tôt en France et a fait ses premiers pas dans la région de Marseille. Avec ses 1m86, il s’est développé en un puissant défenseur central et n’hésite pas à mettre ses compétences en jeu pour remporter ses duels. C’est en 2019 qu’il a fait ses débuts dans l’équipe des moins de 23 ans du Cameroun et a depuis été sélectionné à trois reprises.