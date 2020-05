Kundé Malong et Mayenne se font donner une leçon de foot à domicile

Après trois matchs consécutifs sans défaite, Mayence 05 a été vigoureusement frappé ce dimanche après-midi. Devant des gradins vides et face à une équipe de RB Leipzig en pleine forme, Kundé Malong et ses coéquipiers ont été éclipsés dans leur antre de l’OPEL ARENA. Le score 0:5 (0:3), illustre de l’ampleur des dégâts avec des buts de Timo Werner, Yussuf Poulsen et Marcel Sabitzer en première mi-temps.