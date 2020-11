Kunde Malong et Mainz 05 : un cauchemar sans fin

Le club de l’international camerounais vit des moments assez pénibles depuis le début de la saison. En six matches, Kunde Malong et ses coéquipiers n’ont pas réussi à décrocher le moindre point. Le mental du groupe est sur les talons et rien ne lui réussit. Ce samedi, avec le déplacement contre Augsburg, l’espoir existait puisque le club hôte ne passait pas non plus une bonne séquence, n’ayant pas connu de succès à ses quatre derniers matchs (deux défaites, deux matchs nul).