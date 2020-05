Karl Toko-Ekambi ne sera probablement pas conservé par Lyon

Le montant de la transaction est pourtant dérisoire, 11,5 millions d’euros.

Si le recrutement d’un attaquant « de location » était une nécessité du fait des nombreuses blessures en attaque, l’arrêt des activités a permis que ces joueurs retournent en forme et alors que les activités vont redébuter en août, le club devrait avoir un trop plein de joueurs offensifs.

Ayant déjà quelque peu irrité les dirigeants à Villarreal, Toko-Ekambi risque de se retrouver coincé. Et ce ne serait pas une bonne chose pour la suite de sa carrière.

C’est que pour obtenir le prêt de l’international camerounais, l’OL a payé 4 ME et a négocié une option d’achat à hauteur de 11 ME à laquelle peut s’ajouter un maximum de 4 ME de bonus. Au total, c’est donc 15 ME que Jean-Michel Aulas aurait pu débourser à l’issue de la saison, si la direction sportive de l’Olympique Lyonnais prenait la décision de lever l’option d’achat du joueur de Villarreal.

L’option d’achat de Karl Toko-Ekambi devait être automatiquement levée si l’Olympique Lyonnais parvenait à se qualifier en coupe d’Europe, que cela soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa.

Le championnat étant arrêté, le classement du club ne lui permet pas d’être européen. Il lui reste encore une chance, via la Coupe de la Ligue.

Villarreal ne comptant plus sur l’international camerounais espère que cette finale puisse se jouer pour récupérer des montants qui leur donneront un peu de répit dans leur finances. Et c’est certainement une des raisons pour lesquelles il y a des chances que le prêt soit prolongé jusqu’au 30 août.