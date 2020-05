Karl Toko-Ekambi et Lyon, ce n’est peut-être pas terminé

Le retour de Karl Toko Ekambi en France a surpris plus d’un puisque l’international camerounais était sur une piste ascendante à Villarreal en Espagne. Mis en confiance rapidement dans l’effectif, il était un titulaire indiscutable et n’a aucunement observé de temps d’observation dans le championnat espagnol logiquement plus technique que celui qu’il venait de quitter. Son envie de jouer régulièrement la Champions League l’a certainement guidé à retourner en France. Sauf que Lyon ne sera pas européen la saison prochaine.