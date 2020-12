Karl Toko Ekambi, dans tous les bons coups, dirige l’attaque de Lyon contre Metz

L’Olympique Lyonnais avait mal démarré la présente campagne de Ligue 1. Mais après avoir enchaîné des matchs sans défaite puisqu’ils n’ont pas perdu en neuf rencontres, le club grimpe au classement et menace même l’hégémonie du PSG. Ce dimanche, en déplacement à Metz, Toko-Ekambi et ses coéquipiers ont signé une sixième victoire lors de ses sept derniers matchs de Ligue 1. Et le principal responsable n’est nul autre que l’international camerounais qui a inscrit un doublé de Toko Ekambi et offert une passe décisive à l’occasion de 13e journée de leur championnat d’élite.