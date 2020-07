Joel Tagueu offre la victoire à Maritimo contre Boavista

Le facteur déterminant dans cette rencontre a été l’attaquant international camerounais. Dans tous les bons coups, il a fait jouer sa mobilité offensive, ses jeux en une touche, ses déviations, ma maestria aérienne.

Et que dire de son but, lui qui s’est engouffré entre les deux défenseurs centraux adverses et a synchronisé sa course avec la passe de son coéquipier Milson. La vitesse du jeu a obligé l’arbitre a d’abord annulé le but pour cause de hors-jeu, avant de le valider par la suite suite à la démonstration du VAR. Et comment pouvait-il ne pas douter du but, puisque Joel Tagueu n’avait seulement qu’un espace de 11 centimètres en arrière du dernier défenseur !

C’est ce but inscrit à la 29e minute du jeu qui donne la victoire à Maritimo et lui permet de prendre 8 points sur le premier non réléguable avec encore 3 journées à faire.

La prochaine journée sera décisive pour le maintien.