Joel Matip remporte avec Liverpool FC le premier titre de Champion du club en 30 ans

Liverpool a remporté 27 de ses 29 matchs de championnat et disposait déjà de 25 points d’avance en tête du classement avant que la saison ne soit suspendue en raison de la crise du coronavirus.

Un match nul 0-0 à Everton dimanche a empêché les Reds de remporter le championnat mais contre Cristal Palace mercredi soir, mais ils se sont donné à coeur joie en les étriant 4-0 pour préparer leur triomphe.

Avec ce titre, Liverpool est désormais à seulement un titre du record le la Premier League détenu par de Manchester United (20). Il marque aussi la fin d’une quête de 30 ans pour retrouver le statut dont ils jouissaient régulièrement durant les années 70 et 80.

L’équipe de Klopp était déjà tout prêt du but la saison dernière, engrangeant 97 points en 38 matches, avant d’être rejointe et dépassée par Manchester City de Pep Guardiola, qui a terminé la saison avec un point de plus.

Ils avaient su mettre leur déception de côté pour remporter la sixième coupe d’Europe du club en battant Tottenham en finale de la Ligue des champions. C’est peut-être ce qui leur a donné de la confiance pour réaliser une saison de Premier League remarquable.

Le club de Joel Matip a remporté ses huit premiers matches de la saison 2019/20, y compris contre Arsenal et Chelsea, pour prendre la tête du championnat, avant de perdre ses premiers points lors du match nul 1-1 à Manchester United en octobre. Ce coup d’arrêt avait été interprété différemment et certains experts prédisaient que leur confiance s’était brisée avec ce match nul. Mais l’idée s’est révélée spectaculairement fausse, puisque les Reds ont remarquablement remporté leurs 18 prochains matches de championnat. Cette série comprend une victoire tardive notable à Aston Villa, une victoire 3-1 à domicile contre le rival en titre Manchester City, des victoires contre les rivaux Everton et Manchester United et peut-être leur meilleure performance de la saison lors d’une victoire 4-0 à Leicester le lendemain de Noël.

La chance de terminer une saison invaincue s’est évaporée lors d’une défaite 3-0 à Watford fin février. Après que la crise du coronavirus ait obligé les Reds à attendre trois mois pour que la saison reprenne, ils ont finalement obtenu le trophée qu’ils ont le plus convoité en 30 ans.