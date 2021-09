Jerôme Onguéné, régulier en UEFA Champions League, bat Lille, mais est absent de la liste de Conceiçao

Ses statistiques sont plus qu’intéressantes : 4 interceptions, 8 ballons récupérés, 3 duels gagnés sur 4 au sol et 4/4 dans les airs. Il a été clairement la muraille de son équipe. N’eût été des deux buts de Adefemi, Onguéné aurait obtenu l’honneur de Man of The Match. Un match référence pour lui.

Mais son travail et sa progression ne sont toujours pas appréciés à leur juste valeur au Cameroun puisque le sélectionneur national, le Portugais Antonio Conceiçao, préfèrent des joueurs qui n’ont pas de temps de jeu et qui évoluent dans des équipes de seconde zone de pays rares.

Onguéné est bien en pleine progression.