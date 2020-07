Jean-Pierre Nsame : droit aux buts

D’abord parce qu’il le rassure pour son retour de suspension avec cette expulsion – la première de sa carrière-, suite à une gifle sur un adversaire lors de la 27e journée. Mais surtout, il conforte sa place de meilleur buteur du championnat, puisque Jean-Pierre Nsame affiche désormais 24 buts au compteur. Soit 11 de plus que ses poursuivants pour le Soulier d’or. Voilà qui devrait lui permettre de dormir sur ses deux oreilles. C’est aussi déjà un but de plus que la saison dernière. Une performance qui lui avait valu le titre de meilleur joueur 2019 en Suisse.

L’attaquant, véritable star dans son club où il joue souvent en pointe avec son compatriote Moumi Ngamaleu, poursuit donc sur sa lancée cette année. D’ailleurs, au classement des buteurs européens du moment, tous championnats confondus, Jean-Pierre Nsame a sa place dans les 10 meilleurs si on s’en tient aux chiffres. Lui qui se classe derrière Cristiano Ronaldo (28 buts) et devant Lionel Messi et ses 22 buts. Il est le meilleur buteur africain du moment, devant Pierre-Emerick Aubameyang (20 buts), Mohamed Salah, 19 buts et les 16 buts de Sadio Mane. Sa saison lui vaut logiquement quelques sollicitations ici et là. Les médias russes ont notamment évoqué son nom à plusieurs reprises, mais l’ancien joueur d’Amiens, Angers et Servette a été clair : « Si j’ai le choix entre ces options (la Russie, NDLR) et Young Boys, je resterai à Young Boys. Si c’est pour aller dans l’un des cinq grands championnats… je ne cache pas que je suis ambitieux. »

Ses statistiques, elles, doivent faire réfléchir quant à l’équipe nationale du Cameroun. Même si le niveau du championnat suisse est souvent négligé, Jean-Pierre Nsame fait ce qu’on attend d’un attaquant : il marque. C’est le plus prolifique du moment, si on s’en tient aux chiffres. Et c’est déjà une bonne chose, quand on voit le niveau de certains attaquants convoqués en sélection. On peut donc comprendre que les relations ont parfois été tendues entre Jean-Pierre Nsame et les Lions indomptables. Mais peut-être que cette fois, il rentrera, enfin, dans les plans du sélectionneur, Antonio Conceiçao.