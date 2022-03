Italie : Zambo Anguissa est de retour et Naples revit

Le plus important est de se concentrer sur chacune des rencontres à venir. Et tel qu’il le dit, « nous ne parlons pas du Scudetto. Ce sera un match difficile samedi. L’Udinese est une équipe physique avec des qualités techniques. Nous devrons être totalement concentrés et les attaquer avec le soutien de nos fans. »Nous avons bien réagi contre Vérone. Nous devions retrouver directement le chemin de la victoire et nous l’avons mérité. C’était très décevant de perdre contre Milan, mais nous avons bien réagi pour nous remettre sur les rails.

« Le championnat est très disputé et très équilibré cette année. Nous ne sommes pas au sommet mais nous sommes dans le haut du panier. Nous voulons tout donner tout en prenant les choses match par match. C’est encore très ouvert. »

Parlant justement du match contre Udinese, le groupe de Napoli a été heureux de retrouver son milieu de terrain. Et sa performance a plus que rassuré puisqu’il est monté en régime tout au long de la partie.

C’est pourtant Udinese qui ouvre le score. Deulofeu va profiter du décalage de Pereyra pour battre le gardien de Napoli, Ospina, depuis l’entrée de la surface de réparation (22e). De l’autre côté, le gardien de Udinese, Silvestri, va performer à la mesure de son talent pour empêcher l’égalisation. Il ne faisait que retarder l’inévitable. Qui d’autre que Osimhen pour couper de la tête un coup franc de Mario Rui à la 52e minute ? Il est décidément insatiable puisqu’à la 63e minute, il va reprendre un centre en retrait de Di Lorenzo pour mettre définitivement le match hors de portée de son adversaire.

L’international camerounais va réguler la seconde mi-temps, privant le milieu adverse de se mouvoir et relançant toujours aussi proprement.