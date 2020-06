Italie : Nkoulou inscrit le premier but de la reprise en Série A

La saison reprend de belle manière pour le défenseur central camerounais. Pour le premier match du retour en Série A italienne, championnat qui regroupe quand même d’excellents attaquants, c’est Nicolas Nkoulou qui va marquer le premier dans cette rencontre comptant pour la 25e journée du championnat. On jouait la 15e minute et tous les espoirs étaient permis surtout que le camerounais a posé un genou par terre et à dédié son but à George Floyd, l’américain mort sous brutalité policière à Minneapolis.