Italie : Hongla et Verone infligent à Mourinho et Roma leur première défaite de la saison

Cependant, Hellas Verona prendra seulement quatre minutes après le début de la seconde mi-temps pour niveler le score grâce à Antonin Barak. Gianluca Caprari Va donner l’avantage à Verona à la 54e.

La Roma a pu compter sur la chance pour égaliser à cause d’un but contre son camp d’Ivan Ilic à la 58e minute. Ce sera finalement Faraoni qui donnera le coup de grâce à l’équipe de Mourinho avec le 3e but des siens.

C’est par la suite que Adrien Tameze, 65e, et Martin Hongla, 78e, entreront en jeu pour gérer l’avance des leurs.