Inter Milan : l’arrivée d’André Onana ne plait pas à tout le monde

Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2022, André Onana devrait rejoindre l’Inter de Milan en Serie A l’été prochain. L’international camerounais a en effet convenu d’un accord de principe avec le club italien. Mais, depuis son annonce, la nouvelle fait grincer des dents au sein du vestiaire des Nerazzurri.

Dans une sortie sur les ondes de la radio Sportiva, Oscar Damiani, l’agent du deuxième gardien de but de l’Inter Milan Ionut Radu a affiché son mécontentement vis-à-vis de l’arrivée prochaine du portier camerounais. Pour lui avec son client sur le banc, l’Inter n’avait pas besoin d’André Onana. « Radu Ionut est un meilleur gardien qu’Onana. Je connais les gardiens de but, c’est moi qui ai amené Dida à Milan et on s’est moqué de moi. Mais vous avez tous vu ce qu’il a accompli. Les choses ne se sont pas passées comme nous l’espérions à l’Inter et il partira à la fin de la saison », a déclaré l’agent Oscar Damiani.