Hellas Verona : Martin Hongla, c’est presque signé

Il ne reste plus que les démarches habituelles à effectuer et Martin Hongla signera son contrat au Hellas Verone. Comme le confirme l’Antwerp, les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente et le milieu de terrain a quitté le stage estival pour prendre la direction de l’Italie où il doit encore passer ses tests médicaux ce jeudi.

Martin Hongla est un joueur formé à l’Académie de football Nkufo au Cameroun. Il est ensuite passé par Grenade, le FC Barcelone B et le club ukrainien de Karpaty, avant de rejoindre l’Antwerp en 2019. Il aura profité de son passage en Belgique pour inscrire une Coupe à son palmarès, découvrir l’Europa League et marquer cinq buts en 58 rencontres avec le Great Old toutes compétitions confondues.