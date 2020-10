Harold Moukoudi : « Frustrés du résultat »

Après avoir débuté la rencontre avec une défense à trois, composée de Saidou Sow, Harold Moukoudi et Panagiotis Retsos, les Verts de Claude Puel basculaient rapidement en 4-4-2. Romain Hamouma et Jean-Philippe Krasso étaient replacés en attaque. Mais cette réorganisation tactique n’allait pas produire son effet escompté. Jessy Moulin, auteur d’une double parade devant Amine Gouiri puis Pierre Lees-Melou quelques minutes plus tôt (21e), commettait une faute de main. Jordan Lotomba centrait fort au sol de la droite, Sow frôlait la balle et le portier des Verts, surpris, offrait à Amine Gouiri son 3e but en 7 rencontres (0-2, 30e).

Au retour des vestiaires, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne tentait un nouveau coup : Miguel Trauco et Denis Bouanga remplaçaient respectivement Saïdou Sow et Jean-Philippe Krasso. Cette fois, cela s’avérait payant. A la suite d’une relance manquée de Walter Benitez, Romain Hamouma, à l’affût, récupérait le cuir puis centrait en direction d’Adil Aouchiche qui réduisait l’écart (1-2, 57e). Relancés, les locaux appuyaient sur l’accélérateur. Obligé de s’employer sur un coup franc de Romain Hamouma, le portier des Aiglons réalisait une belle parade (69e). Pourtant pas avare d’efforts, les Verts ne parvenaient pas à recoller au tableau d’affichage. En fin de match, Myziane Maolida scellait la victoire des siens en reprenant un tir trop croisé de son coéquipier Dan Ndoye (1-3, 90e+2). L’OGC Nice s’empare de la 5e place au classement. Saint-Étienne est 10e.

L’international Camerounais n’a pas aimé la prestation qu’ils ont offert en première mi-temps :