Guerre en Ukraine : Ganago et Lens porteront un maillot spécial contre Clermont

C’est par un communiqué que le club nordiste révèle qu’Ignatius Ganago et ses coéquipiers évolueront avec une tunique bleue en hommage à l’Ukraine. “Ce samedi, à l’occasion de la réception du Clermont Foot 63, le Racing Club de Lens troquera, le temps d’une rencontre, ses habituelles et iconiques couleurs pour revêtir celles du drapeau ukrainien. Si cette démarche est apolitique, le club entend diffuser et marteler ainsi un message de paix. Dans une région où la révolution industrielle du début du XXe siècle a engendré une forte immigration et où le vivre ensemble apparait comme une valeur cardinale, cette approche inédite du Racing vise à clamer un attachement viscéral à la tolérance, la solidarité et la paix. Central, ce mot sera d’ailleurs écrit dans toutes les langues du vestiaire artésien sur le maillot bleu, tandis que les joueurs arboreront un short jaune. Par ailleurs, l’enceinte de Bollaert, en extérieur, se parera également de bleu et de jaune.”