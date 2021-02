Fulham : la prestation XXL de Zambo Anguissa contre Sheffield United

Scott Parker avait eu la prétention la semaine dernière de laisser sur le banc de touche l’international camerounais Zambo Anguissa. Et il ne lui avait offert qu’une quinzaine de minutes de jeu. Le milieu de terrain n’a certainement pas apprécié. Ce samedi, pour le compte de la 25e journée de la Premier League, il a été réintégré dans la formation partante. Et la démonstration a été des plus éclatantes. En termes statistiques, pour ne citer que le nombre de dribbles réussis dans le match, il a effacé l’adversaire 12 fois en 15 tentatives, plus que n’importe quel joueur en Angleterre cette saison.