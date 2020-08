France : une année record pour le PSG et Choupo-Moting

Le Paris Saint-Germain a remporté la première édition de la Coupe de la Ligue en 1995, et il a aussi remporté la toute dernière de l’histoire vendredi dernier. C’était le 1107e et dernier match de l’histoire de la Coupe de la Ligue, 9381 jours après le 1er tour de l’édition inaugurale en 1994-95. Il s’agissait de la 8e rencontre entre Paris et Lyon en Coupe de la Ligue (dont 2 finales), soit le match qui s’est le plus souvent joué dans l’histoire de la compétition.