France : Stéphane Bahoken et Angers relégués en Ligue 2

Stéphane Bahoken et ses coéquipiers sont rétrogradés en Ligue 2 à titre conservatoire. le club de l’attaquant international camerounais a en effet été entendu ce vendredi par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Et le gendarme financier du football professionnel français a décidé de sanctionner Angers d’une relégation en Ligue 2 à titre provisoire.

Le SCO va faire appel de la décision, et devrait être de nouveau auditionné dans dix jours. « C’est la procédure normale et il n’y a pas d’inquiétudes à avoir », a indiqué le président Saïd Chabane au journal L’Equipe. « Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir », martèle le président du club. Saïd Chabane regrette d’être passé dans les derniers devant la DNCG (d’autres clubs, passés plus tôt, ont eu plus de temps pour présenter certains documents). « C’est le cheminement normal, dit-il. On va faire appel dès lundi ». Le club de l’Anjou devrait être de nouveau auditionné le lundi 12 juillet afin de valider définitivement son ticket pour la Ligue 1.

Selon les informations du quotidien sportif, il manquait un document concernant le transfert de Rayan Aït-Nouri à Wolverhampton. Il semble que le SCO n’ait pas transmis le document à l’échéance fixée par la DNCG.