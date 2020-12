France : Karl Toko Ekambi inscrit son huitième but de la saison

Kadewere s’offrait le deuxième but du match sur une récupération très haute. Grâce à son efficacité, l’OL avait clairement le match en mains mais sur une petite erreur d’inattention, il remettait Nice dans la partie avec une réduction de l’écart juste avant la pause.

Le second acte reprenait sur le même rythme avec une équipe niçoise en possession du ballon mais pas réellement dangereuse. Côté lyonnais, ça combinait au milieu avec le trio Guimaraes-Paqueta-Aouar avant d’accélérer sur des contres assassins, à l’image du troisième but de Toko Ekambi. Les coéquipiers de Memphis récitaient leur football depuis quelques minutes. Aouar s’offrait le quatrième but pour définitivement se mettre à l’abri et provisoirement s’installer dans le fauteuil de leader en attendant le match de dimanche soir entre Lillois et Parisiens.