France : Karl Toko-Ekambi et Lyon éliminent Marseille de la Coupe

L’attaquant international camerounais a été la bougie d’allumage de son club qui a pris la mesure de Olympique de Marseille ce mercredi soir dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. Si le match ne s’avérait pas facile, il a été à l’origine des deux grosses occasions du match. Le premier a mené au penalty manqué par Dembélé à la 70e minute, le second a débouché sur l’unique but de la partie, en fin de rencontre. Il évolué indistinctement à gauche et à droite, mais avait des gardes très rapprochés pour l’empêcher de prendre sa vitesse de croisière.