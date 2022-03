France : Jean-Charles Castelletto prolonge au FC Nantes

Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Jean-Charles Castelletto (27 ans), pour trois saisons supplémentaires. Il est désormais lié au club des bords de l’Erdre jusqu’en 2026.

Arrivé la saison passée au sein du FC Nantes en provenance du Stade Brestois 29, le solide défenseur central a déjà disputé 48 rencontres officielles sous la tunique jaune et verte, dont 45 en Ligue 1 Uber Eats.

À son avantage lors de cet exercice 2021-2022, le natif de Clamart (Hauts-de-Seine) affiche puissance et combativité sur le terrain. Sa force est un atout indéniable pour l’équipe dirigée par Antoine Kombouaré. À 27 ans, celui qui compte près de 250 matches en professionnel, souhaite donc s’inscrire sur le long terme avec les Jaune et Vert.

International camerounais (8 sélections), il a notamment pris part cet hiver à sa toute première Coupe d’Afrique des Nations, dans les rangs des Lions Indomptables du Cameroun. Avec à la clé, une très belle troisième place décrochée à domicile.

Le défenseur central en est évidemment ravi : « Je suis évidemment très content de poursuivre l’aventure au FC Nantes. Je me sens très bien ici, ma famille est également heureuse ici à Nantes. Ça me tenait à cœur de continuer avec le Club. Je tiens à remercier le FC Nantes pour cette confiance accordée. Cette dernière me pousse à donner encore plus sur le terrain, dans le but d’apporter ce que je sais faire de mieux à l’équipe. »