France : Ganago marque encore, mais se blesse

Le Sang et Or a connu un bon départ pour son retour en première division française après cinq ans. Après avoir débuté par une défaite 2-1 face à l’OGC Nice, le Sang et Or s’est imposé face au Paris Saint-Germain, à Lorient et aux Girondins de Bordeaux.

Ganago a marqué dans tous les cas, sauf contre ses anciens employeurs. Cette fois-ci, le centre de Kakuta sur le flanc gauche à la 34e minute a trouvé l’international camerounais et il était bien placé pour l’intercepter avec une facilité déconcertante.