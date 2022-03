France : frustrant pour Ganago à Lens

Que c’est dur pour les Lensois. Dans un match qu’il a dominé de la tête et des épaules (15 occasions à 5), le Racing s’incline sur la plus petite des marges face à des Bretons opportunistes. Si le réalisme leur a fait défaut, les Sang et Or ont montré un visage conquérant et se sont battus jusqu’au bout.

Surfer sur cette dynamique positive. Avec 13 points pris en 7 matchs depuis le début de l’année 2022, le Racing est sur les mêmes bases que la saison dernière. Une belle option prise sur le maintien et une opportunité rêvée de voir plus grand. Chaque rencontre est donc déjà décisive, à commencer par celle de ce samedi 5 mars. Face à des Brestois dominants au match aller, les Artésiens sont prêts à changer la donne devant leur public.

Côté tactique, Franck Haise conserve le même onze de départ que le week-end dernier à Angers.

Et quelle intensité déployée d’entrée par le Racing ! Les coéquipiers de Jonathan Gradit ont le pied sur le ballon et ne laissent pas Brest installer quoi que ce soit en attaque. Forte dans les duels, l’arrière-garde lensoise donne le ton défensivement à l’image d’un Kevin Danso impeccable dans l’axe.

RC Lens-Stade Brestois 29 (0-1) : sévère...

Offensivement, Gaël Kakuta est très inspiré sur ce début de match et se montre présent dans les derniers mètres. À la 21e minute de jeu, c’est Arnaud Kalimuendo qui décoche la première frappe cadrée du match avec cette tentative des 20 mètres repoussée par Bizot. L’attaquant espoir françaisest très remuant dans cette rencontre. Il lui manque quelques centimètres à la demi-heure de jeu pour conclure un centre de Jonathan Clauss d’une talonnade…

De l’autre côté du terrain, le pressing étouffant voulu par Franck Haise gène efficacement les Bretons qui peinent à se procurer de réelles occasions. La domination lensoise est donc nette à la pause. Les occasions sont là, il ne reste plus qu’à les concrétiser.

Une seconde période frustrante

Dès le retour des vestiaires, le Racing remet la pression sur son adversaire. Le coup franc de Jonathan Clauss à la 52e minute prend la direction de la lucarne mais Bizot s’en empare. Quelques instants plus tard c’est Florian Sotoca qui passe tout près d’ouvrir le score à bout portant sur un magnifique centre d’Arnaud Kalimuendo. Le portier brestois avait la jambe bien placée pour repousser le ballon. Que c’est rageant pour les Sang et Or qui poussent. Et c’est contre le cours du jeu qu’ils vont se faire surprendre.

Quasiment à l’heure de jeu, Honorat fait cavalier seul dans la surface et tente un piqué qui finit sa course dans les filets artésiens (0-1). Un coup de froid traverse Bollaert qui ne l’avait pas vu venir.

Mais Lens ne tergiverse pas et repart à l’assaut. Seko Fofana tente plusieurs fois sa chance sans succès. Florian Sotoca égalise à la 74e… avant de voir son but refusé car le ballon amené par Przemyslaw Frankowski avait franchi la ligne de sortie de but. La chance semble fuir les Lensois.

Le corps arbitral ne leur facilite pas la tâche non plus. Alors qu’Ignatius Ganago semble fauché illégalement par Bizot sur une sortie dans les pieds à la 80e minute, Monsieur Hamel ne bronche pas. Jusqu’au bout, les Artésiens iront harceler la défense brestoise qui subit dans les dernières minutes. Malheureusement, cela ne sera pas suffisant.

La frustration est réelle mais la manière et les intentions y étaient. Une défaite à digérer avant de se remobiliser pour le prochain déplacement à Metz dimanche prochain.