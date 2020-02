France : contre Paris Saint-Germain, un gamin est préféré à Toko-Ekambi

Mais son club était avait déjà bien bu l’eau et tirait de l’arrière par deux buts (3-1). Cependant, cela ne lui a pris que trois petites minutes pour épicer la rencontre. lancé en profondeur à la 59e minute, il offre une balle de but limpide à Dembélé qui fait mouche. Il aurait d’ailleurs pu enfiler l’aiguille lui-même sur ce coup. Il va encore percuter plus tard et a tenu la défense en respect.

Lyon s’inclinera finalement 4-2.