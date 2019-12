France : Bordeaux subit la loi de Jean-Charles Castelletto et Brest

L’international Camerounais Jean-Charles Castelletto a bien géré sa défense et protégé le but de son gardien.

A la mi-temps de Brest - Bordeaux (0-0, huitième de finale de la Coupe de la Ligue), le défenseur central du Stade Brestois 29, Jean-Charles Castelletto, a pu livrer son impression sur la première période livrée par son équipe :

« On essaye de mettre un pressing en place et il fonctionne, maintenant il nous manque juste la dernière passe ou la dernière frappe qui va faire que l’on va marquer ce premier but. Il manque aussi peut-être de faire certains appels dans la profondeur parce que, franchement, y a la place. On met un bon pressing, on fait bien tourner la balle, maintenant c’est aux attaquants de faire la différence et on a confiance en eux. »

Les attaquants ont finalement fait mouche après cette analyse bien à point du camerounais.