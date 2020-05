France : Akram Tsague signe un premier contrat pro avec le FC Nantes

Malgré une 2e saison écourtée à cause des blessures, au niveau statistique, ses chiffres sont monstrueux : 67 matchs (58 titularisations) pour 47 buts. En N2, les chiffres ont été moins parlantes, surtout que son coach préférait ne pas le brûler rapidement, Mais en 8 titularisations en 17 matchs, il a quand même inscrit trois buts.

Il s’est exprimé sur cette signature

Akram Tsagué : “C’est forcément une bonne nouvelle de signer mon contrat aujourd’hui ! Tout joueur de foot attend ce jour-là, c’est un accomplissement de plusieurs années de formation. Ça fait maintenant sept saisons que je suis au FC Nantes. Les années de formations ont été bonnes, j’ai rencontré de bonnes personnes pour la plupart et c’est sûrement les meilleurs moments d’une jeune carrière. Au-delà de ça, j’ai pu me former footballistiquement parlant mais également en tant qu’homme. C’est là où j’ai passé l’essentiel de mes dernières années. Signer ce contrat professionnel, c’est la conclusion de quelque chose et le départ pour une nouvelle aventure.

Il faudra travailler plus pour aspirer plus. J’évoluais en National 2 avec la réserve lors d’une saison qui s’est terminée plus tôt que prévu. Les événements que l’on vit nous rappellent qu’il y a des choses plus importantes que le football. Mais si j’ai pu signer mon contrat, c’est parce que j’ai aussi su gagner la confiance de mes dirigeants sur ce que j’ai pu montrer. J’aspire à continuer mon travail, ne pas me relâcher, redoubler d’efforts afin de gagner ma place. Je ne me fixe pas de limites.

Le FCN est revenu pour me faire une première proposition, il y avait des discussions sur ce début d’année 2020 mais rien de bien concret. Au fur et à mesure, et pendant le confinement, le club est entré en contact avec mon représentant, Laurent Gutsmuth, et notamment par visio-conférence afin de faire avancer le dossier, négociations qui se sont accélérées à l’issue du confinement… et quand les deux parties ont pu se rencontrer ! Je pars aujourd’hui sur Paris rejoindre ma famille, c’était important que je puisse régler ma situation personnelle mais c’est également une grande satisfaction… j’espère m’imposer désormais !”