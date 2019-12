France : Adrien Tameze veut finalement quitter Nice

L’été dernier, deux clubs étaient aux trousses du Camerounais et étaient prêts à lui offrir un contrat en or. Le Spartak de Moscou a même posé sur la table une offre ferme de 10 millions d’Euros pour le transférer. Puis, un club de Serie A italienne, Bologne a décidé de s’aligner sur la même offre que le club russe. Mais Tamèze a fait le choix de rester se battre pour avoir la confiance de son coach malgré le fait que Patrick Vieira souhaitait son départ. Cinq mois plus tard, le milieu défensif s’est fait une raison et souhaite désormais trouver une porte de sortie.