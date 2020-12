Forgé à la dure, Karl Toko-Ekambi a pris son envol

Il aurait pu ne pas faire carrière dans le football tant son histoire ne ressemble à aucune autre. À 16 ans, quand tous les jeunes de son âge rêvent d’être professionnels, il claque la porte du football. Terminé. Il privilégie les études à une hypothétique carrière. Rattrapé par le col, deux ans plus tard, il revient au Paris FC, après un court intermède au FC Gobelins. « Il est parti de très loin et, grâce à son passé, il a toujours eu la force de se battre pour aller plus haut », témoigne Bafodé Diakhaby, qui parle d’une personne « avenante et joyeuse » au quotidien.