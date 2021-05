FC Torino : Nkoulou en pince toujours pour Marseille

Nicolas Nkoulou de retour à Marseille ? Le joueur de 31 ans ne serait pas contre. En fin de contrat en juin avec le FC Torino, le défenseur camerounais est disposé à retourner dans le club qui l’a accueilli en 2011. « Un intérêt de Marseille ? Ça reste mon équipe de cœur. Pour ce que j’ai vécu là-bas et ce que représente Marseille, c’est assez flatteur. Je ne ferme aucune porte », a-t-il lâché à beIN Sports.

Auteur de 18 matchs et 1 but en championnat d’Italie cette saison, Nicolas Nkoulou n’a encore rien décidé. Outre l’Olympique de Marseille, plusieurs autres clubs sérieux s’alignent derrière l’ancien sociétaire de Lyon. L’on parle notamment de Leeds et Manchester United en Angleterre, le Bétis Séville en Espagne et Trabzonspor en Turquie. « J’ai donné le meilleur de moi-même, tout ce que j’avais pour le Torino. Maintenant a-t-il déclaré, je suis en fin de contrat. J’ai les oreilles tendues, les yeux ouverts. J’attends de savoir où je vais aller ».