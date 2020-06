FC Porto : Aboubakar Vincent a rejoué

On joue la 47e minute. Le défenseur gauche du FC Porto a le ballon et se fait mettre de la pression par l’ailier droit de Famalicao. Il retourne en arrière et fait une passe à son gardien qui est lui aussi mis sous pression. Il oriente la balle sur son mauvais pied et tente une relance qui ne quitte pas la surface de réparation, mais atterrit directement sur le pied de Martins qui ne s’en prive pas pour inscrire le premier but de la rencontre. Sergio Conceiçao, le coach de Porto, demande de suite à Aboubakar d’aller s’échauffer.